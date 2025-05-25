Преподаватель доедет из Казани до Стамбула на велосипеде
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Преподаватель Поволжского университета Валерий Сморчков планирует совершить велопутешествие из Казани в Стамбул.
Маршрут длиной около 5000 километров пройдёт через значимые исторические точки вдоль Великого Шёлкового пути. Путешествие рассчитано на 50 дней. По ходу пути Валерий намерен принимать участие в различных общественных и культурных инициативах.
В поездке его будет сопровождать Александр Локалов — выпускник того же вуза, пишет kazan.aif.ru.
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