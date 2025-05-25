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RT: Девочку-маугли из Казани могут вернуть матери

Мать уже дала согласие на проведение полного ме...

Катя Царева

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Медики оценивают состояние девочки, обнаруженной ранее в Казани в условиях бытовой запущенности, как стабильное и не вызывающее тревоги. Об этом сообщает RT со ссылкой на детского омбудсмена Татарстана Ирину Волынец.

По информации правозащитницы, мать девочки регулярно навещает ребёнка в лечебном учреждении и рассчитывает вернуть её домой после завершения всех необходимых обследований.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что девочка привита согласно возрастным требованиям, однако врачи зафиксировали у неё определённые отклонения в развитии. Также стало известно, что сигнал в органы опеки поступил от тётки девочки — родной сестры её матери, с которой, по словам женщины, у неё давний семейный конфликт.

Сейчас специалисты рассматривают возможность передачи ребёнка обратно в семью. Мать уже дала согласие на проведение полного медицинского обследования дочери.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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