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Кариес — ВСЁ! Российские учёные придумали наноплёнку для зубов

Нанесение занимает около 30 минут

pixabay

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По данным ВОЗ, кариесом страдают более 2 миллиардов взрослых и свыше 500 миллионов детей. Причина — бактерии, разрушающие эмаль. Особенно актуальна проблема сегодня — при избыточном потреблении сахара и низком уровне профилактики.

Учёные Воронежского госуниверситета под руководством Павла Середина, совместно с международными партнёрами, разработали нанокомпозитное покрытие, способное защищать эмаль и подавлять бактерии.

Новая плёнка состоит из производных хинолина (обладающих антибактериальными свойствами) и нанокристаллов гидроксиапатита из яичной скорлупы. Такое покрытие заполняет микротрещины в эмали и препятствует проникновению кислоты. Оно также повторяет структуру зуба и сохраняет до 90% прочности натуральной эмали.

Нанесение занимает около 30 минут, а плёнка плотно прилегает к поверхности зуба и подавляет активность стрептококков.

Сейчас технология проходит лабораторные испытания. Ожидается, что в случае успешных результатов она может появиться в стоматологической практике через 2–3 года. Применение планируется в детской стоматологии, после отбеливания и для укрепления эмали при пломбировании.

Стоимость пока неизвестна, но предположительно будет сопоставима с профессиональной чисткой. Пока же стоматологи рекомендуют не забывать о гигиене и ограничении сахара, пишет ferra.ru.

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