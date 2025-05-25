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Водитель Volkswagen сбил 10-летнего велосипедиста в Казани

После столкновения мальчик покинул место аварии

Екатерина Кузьминых

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Во второй половине дня на улице Четаева в Казани произошло ДТП с участием ребёнка. По предварительной информации, водитель Volkswagen при повороте направо на пешеходном переходе допустил наезд на десятилетнего мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде.

Как уточнила представитель ГИБДД Казани Алия Валиева, водитель пояснил, что ребёнок двигался по переходу, не спешившись, что является нарушением действующих правил дорожного движения.

После столкновения мальчик покинул место аварии. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в Казани утром столкнулись 2 иномарки, одна из машин опрокинулась на бок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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