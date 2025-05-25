Во Владимир привезен ковчег с мощами святителя Тихона

24 мая в 10:00 в Свято-Успенский кафедральный собор города Владимира торжественно прибыл ковчег с мощами святителя Тихона, патриарха Всероссийского. Это событие стало частью масштабного всероссийского крестного хода, начавшегося 6 апреля в московском Донском монастыре и охватывающего более 90 городов России и Белоруссии. Завершится крестный ход 9 октября.

Святыня пробудет во Владимире два дня. 24 мая верующие могут поклониться мощам до 20:00, а 25 мая — с 10:00 до 20:00.

Святитель Тихон сыграл выдающуюся роль в истории Русской православной церкви, особенно в послереволюционные годы. Владимирская епархия приглашает всех желающих прикоснуться к святыне, почтить память великого патриарха и помолиться у его мощей.