Житель Кызыла получил 10 лет за смертельное ДТП в Татарстане. Что тогда было?

Суд и следствие выяснили, что 23 февраля прошлого года на 902 километре трассы «Енисей» нетрезвый 38-летний мужчина из Кызыла, за рулем УАЗ, выехал на встречку и столкнулся с Renault.

Как итог, на месте умерли водитель и 4 пассажира Renault, одна из них была на позднем сроке беременности. Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима, с лишением права управлять транспортом на 3 года.

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