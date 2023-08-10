Ждала помощь восемь часов: депутат гурьева требует открыть подстанцию скорой помощи в Челнах

Депутат Гурьева требует открыть еще одну подстанцию скорой помощи в Челнах

Депутат городского Совета Набережных Челнов Татьяна Гурьева обратилась к главе Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой о принятии безотлагательной меры по организации работы скорой медицинской помощи в соответствии с законодательством. Депутат напомнила, что в городе должно быть 60 бригад скорой помощи, но на данный момент функционируют по городу всего 18 групп.

С жалобой к Татьяне Гурьевой обратилась жительница Набережнхы Челнов. Она рассказала, что на протяжении восьми часов не могла дождаться медиков для сына. В результате у него была диагностирована мышиная лихорадка.

По закону в Челнах должно быть 55 бригад скорой помощи и еще 5 - в районе. Однако, на сегодняшний день функционирует 32 группы, а на выезде иногда находится не больше 16 бригад.

Пожаловалась Татьяна Гурьева и на нехватку медицинского персонала в Челнах. С ее слов, из трех врачей, которые предусмотрены штатным расписанием, приезжает только один. Из трех сотрудников среднего персонала на вызове есть только два. Водителей и вовсе в два раза меньше.