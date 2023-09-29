Завершился отзывом заявки: в РТ вновь ищут председателя Верховного суда

В Татарстане в сентябре 2023 года снова ищут председателя Верховного суда

Очередной конкурс на пост председателя Верховного суда Татарстана был объявлен высшей квалифколлегией судей России. Напомним, что сменщика Ильгизу Гилазову ищут уже с конца 2022 года.

В феврале ВККС рассматривала пять кандидатов. Среди них были заместители председателя Верховного суда РТ Айдар Галиакберов и Максим Беляев, председатель судебного состава ВС РТ Эдуард Абдуллин, зампред Шестого кассационного суда общей юрисдикции Радик Габдуллин и судья Айрат Минуллин.

К назначению был рекомендован Радик Габдуллин, однако до кадровой комиссии в администрации президента России он так и не дошел. Сейчас месяцев ожидания завершились отзывом конкурсной заявки, сообщает inkazan.ru.

Новый список кандидатов станет известен после 30 октября. Тогда ВККС закроет прием заявок, а в течение двух месяцев рассмотрит документы.