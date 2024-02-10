Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Зарплаты в РТ выросли на 13,3 процента

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Реальные зарплаты в Республике Татарстан за январь — ноябрь прошлого года увеличились на 13,3 процента, согласно информации предоставленной Татарстанстатом.

Средняя номинальная зарплата за указанный период составила 59 994,2 рубля, что означает рост на 18,2 процента по сравнению с 2022 годом. Следует отметить, что самые низкие зарплаты зарегистрированы среди работников в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса – 36 887,7 рубля, что на 39 процентов ниже среднереспубликанского уровня. Однако самые высокие заработные платы были получены теми, кто трудится в добывающей отрасли – 94 559,4 рубля, что на 57,6 процента выше среднереспубликанского уровня.

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