Зарплаты в РТ выросли на 13,3 процента

Реальные зарплаты в Республике Татарстан за январь — ноябрь прошлого года увеличились на 13,3 процента, согласно информации предоставленной Татарстанстатом.

Средняя номинальная зарплата за указанный период составила 59 994,2 рубля, что означает рост на 18,2 процента по сравнению с 2022 годом. Следует отметить, что самые низкие зарплаты зарегистрированы среди работников в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса – 36 887,7 рубля, что на 39 процентов ниже среднереспубликанского уровня. Однако самые высокие заработные платы были получены теми, кто трудится в добывающей отрасли – 94 559,4 рубля, что на 57,6 процента выше среднереспубликанского уровня.