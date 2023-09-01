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Занятие по ПДД и «Уроки мужества»: в школах Татарстана сегодня проведут сразу несколько бесед с детьми

В школах Татарстана 1 сентября пройдет занятие по соблюдению ПДД и «Уроки мужества»
Занятие по ПДД и «Уроки мужества»: в школах Татарстана сегодня проведут сразу несколько бесед с детьми

Екатерина Елисеева

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В Татарстане в рамках Дня Знаний первоклассники получат световозвращающие элементы - наклейки, браслеты и брелоки. Помимо этого, в общеобразовательных организациях пройдут уроки по безопасности дорожного движения - их будут проводить сотрудники Госавтоинспекции РТ после торжественных линеек и классных встреч. Мероприятия организованы по инициативе Правительства РТ.

Помимо этого, в рамках проекта «Вахта Героев Отечества» Герои России проведут «Уроки мужества» в школах. Во всех классах также пройдут классные часы и уроки, которые будут посвящены народным художественным промыслам и ремеслам республики, что позволит создать у детей представление о многообразии существующих видов народным промыслов в России и Татарстане.

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