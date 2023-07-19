«Заложено 491,5 миллиона рублей»: в Татарстане проведут капремонт военкоматов

Глава РТ Минниханов поручил создать комфортные условия в военкоматах – сделать капремонт

Первый замглавы минстроя РТ Алексей Фролов сообщил, что в Татарстане планируется проведение капитального ремонта 13 зданий военных комиссариатов. В них будет также приобретено оборудование, инвентарь и мебель.

Он отметил, что это отдельный вызов, с которым столкнулась вся страна. Со слов Алексея Фролов, глава республики Рустам Минниханов принял решение оказать отдельную поддержку в данном направлении и создать доступные и комфортные условия для работы сотрудников военкомата, а также для самих призывников.

В Татарстане в 2023 году на капитальный ремонт зданий военкоматов заложено 491,5 миллиона рублей. На данном этапе уже заключено девять госконтрактов на выполнение работ. Отмечается, что выбранные 13 объектов являются наиболее проблемными.