Новости Татарстана
· Полина Модестова

«Заложено 491,5 миллиона рублей»: в Татарстане проведут капремонт военкоматов

Глава РТ Минниханов поручил создать комфортные условия в военкоматах – сделать капремонт
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Первый замглавы минстроя РТ Алексей Фролов сообщил, что в Татарстане планируется проведение капитального ремонта 13 зданий военных комиссариатов. В них будет также приобретено оборудование, инвентарь и мебель.

Он отметил, что это отдельный вызов, с которым столкнулась вся страна. Со слов Алексея Фролов, глава республики Рустам Минниханов принял решение оказать отдельную поддержку в данном направлении и создать доступные и комфортные условия для работы сотрудников военкомата, а также для самих призывников.

В Татарстане в 2023 году на капитальный ремонт зданий военкоматов заложено 491,5 миллиона рублей. На данном этапе уже заключено девять госконтрактов на выполнение работ. Отмечается, что выбранные 13 объектов являются наиболее проблемными.

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