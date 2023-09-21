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· Полина Модестова

Заболеваемость резко возросла: стало известно, планируют ли в Татарстане вводить масочный режим

Роспотребнадзор оценил вероятность возвращения масочного режима в Татарстане в сентябре
Заболеваемость резко возросла: стало известно, планируют ли в Татарстане вводить масочный режим

pixabay

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Специалисты заявили, что в Татарстане пока что не собираются вводить масочный режим и другие ограничения из-за роста заболеваемости, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что заболеваемость ковидом в республике за последние две недели резко возросла. Число больных с 4 по 10 сентября оказалось на 16,6% больше, а с 11 по 17 сентября - уже на 22,2%. Напомним, что в ряде регионов уже успели ввести масочный режим для медиков, но пока что он носит рекомендательный характер.

Если же говорить про Татарстан, то в нашем регионе ситуация остается относительно стабильной. Отдельные учреждения при этом могут вводить профилактические меры. Если сравнивать показатели, которые наблюдают на данный момент, с тем, что было в сентябре 2022 года, то заболеваемость снизилась в 8,3 раза, сообщает inkazan.ru.

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