Новости Татарстана
· 16+ · Алина Алмакаева

Заболеваемость COVID-19 в Татарстане за август выросла почти в 4 раза

В Татарстане наблюдается рост заболеваемости CO...

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В Татарстане наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Согласно данным федерального оперативного штаба по контролю за инфекцией, с 19 по 25 августа в регионе зарегистрировано 190 новых случаев, в то время как за первую неделю месяца было всего 55.

Количество госпитализаций также увеличилось почти в три раза. В начале месяца в больницы с коронавирусом попали 31 пациент, а сейчас число госпитализированных возросло до 86. За прошедшую неделю в Татарстане госпитализировали 55 местных жителей, а всего было выявлено 124 случая заболевания.

На уровне всей страны заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась на 33,3%. Количество госпитализаций возросло почти на 38%. Зафиксировано 17 случаев смерти от COVID-19, но среди них жителей Татарстана не оказалось.

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