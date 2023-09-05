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· Полина Модестова

«За ребенка в приюте отвечает руководство учреждения»: детский омбудсмен Татарстана прокомментировал инцидент в «Асылташе»

Детский омбудсмен Татарстана назвала «ужасным» инцидент в «Асылташе» с избиением детей
«За ребенка в приюте отвечает руководство учреждения»: детский омбудсмен Татарстана прокомментировал инцидент в «Асылташе»

pixabay

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала дедовщину среди детей, которая была замечена в соцприюте «Асалташ», сообщает ГТРК «Татарстан».

Напомним, что случая прохожая засняла на камеру, как старшие воспитанники приюта избивали младших мальчиков. Пока одни держали жертв, другие наносили им удары. Приют никак не прокомментировал издевательства, который были замечены, однако на ситуацию быстро отреагировала ирина Волынец.

Она заявила, что это ужасный случай, особенно учитывая тот факт, что большинство детей оказались в приюте не от хорошей жизни. Волынец напомним, что за ребенка в приюте отвечает руководство учреждения, в связи с чем будут установлены ответственные лица, которые должны понести наказание за случившееся.

Уполномоченный по правам ребенка заявила, что она сделала соответствующий запрос в руководством приюта, в МВД и главе района. Она отметила, что искренне верит в то, что виновные в случившемся понесут наказание. Ситуацию она продолжает держать на контроле.

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