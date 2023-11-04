За два года в Татарстане планируют отремонтировать 256 объектов здравоохранения

В рамках программы капитального ремонта обновлено уже 159 медицинских учреждений, и до 2024-2025 годов планируется провести ремонт еще 256 объектов.

С 2021 по 2022 год в РТ было отстроено 44 объекта здравоохранения. В поселке Дербышки завершилось строительство филиала детской поликлиники №6. Новое медучреждение рассчитано на 180 посещений в смену и оснащено современным оборудованием.

Кроме того, для фельдшерско-акушерских пунктов уже было закуплено 1638 автоматических дефибрилляторов, электрокардиографы, которые подключены к информационной системе «Единый кардиолог».

В Казани же планируется построить еще три поликлиники, и одну в Нижнекамске.