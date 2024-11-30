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За 2024 год 650 жителям Татарстана впервые поставили ВИЧ

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Заместитель начальника отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Луиза Борисова заявила, что уровень заболеваемости ВИЧ в регионе ниже, чем в среднем по стране.

В республике зарегистрированы случаи заражения ВИЧ во всех районах. На данный момент на учёте в медицинских учреждениях состоят 15 837 человек с подтверждённым диагнозом ВИЧ. Всего с начала регистрации заболевания в Татарстане было выявлено 30 503 случая.

С начала года количество новых случаев заражения ВИЧ составило 652, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство заболевших — жители Татарстана в возрасте от 35 до 50 лет, пишет ИА «Татар-информ».

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