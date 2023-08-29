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· Полина Модестова

Взятку дали «яблоком»: суд арестовал бывшего начальника отдела прокуратуры в Татарстане

Суд арестовал на 2 месяца бывшего начальника отдела прокуратуры в Татарстане за взятку
Взятку дали «яблоком»: суд арестовал бывшего начальника отдела прокуратуры в Татарстане

pixabay

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Советский суд Казани отправил под стражу бывшего начальник отдела прокуратуры по надзору за процессуальной деятельностью СУ СКР по РТ Али Купова, сообщает «БИЗНЕС Online» из зала суда.

Во время процесса старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел Ленар Сабиров сообщил, что Купову было предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ. Мужчина обвиняется в получение взятки в виде телефона, стоимость которого 110 тысяч рублей. Взятка была получена от предпринимательницы Евгении Покровской, которая якобы попросила смягчить дело в отношении ее знакомой, которую задержали за наркотики. На данный момент обе находятся в СИЗО.

Купок просил не заключать его под стражу, а избрать более мягкую меру пресечения, в частности, домашний арест, заявив, что готов сотрудничать со следствием, а скрываться или оказывать давление на свидетелей не намерен. Помимо того, Купов отметил., что у него трое детей и он единственный кормилец. Судья же Юлия Конышева, вернувшись из совещательной комнаты, постановила отправить Купова в СИЗО до 26 октября.

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