Выступили с результатом 8:00,96: команда Татарстана победила в финале Кубка России по плаванию

Женская команда Татарстана одержала победу в финале Кубка России по плаванию

Женская команда Татарстана взяла золото в финале Кубка России по плаванию. В кролевой эстафете 4х200 метров республику представляли Анастасия Колпакова, Валерия Саламатина, Дарья Устинова и воспитанница казанской спортивной школа «Дельта Софья Дьякова. Девушки выступили с результатом 8:00,96 и обошли команды из Санкт-Петербурга и Югры.

Турнир проходит с 25 по 30 июля в казанском Дворце водных видов спорта. Всего за медали борются больше 600 спортсменов из Беларуси и России.