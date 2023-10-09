Выросли на 12,4%: в Татарстане увеличилась реальная зарплата местных жителей

В Татарстане реальные зарплаты в 2023 году выросли на 12,4%

В докладе «Социально-экономическое положение РТ» Татарстанстата говорится, что реальная заработная плана в январе-июле 2023 года выросла на 12,4%, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года. Показатель рассчитан с учетом инфляции.

Помимо того, как следует из документа, среднемесячная зарплата работника организаций в РТ за семь месяцев этого года увеличилась на 17,2%, если сравнивать с соответствующим периодом прошлого года. Средняя же зарплата оказалась на уровне в 58 525,3 рубля. Ранее Росстатом сообщалось, что в январе-июле 2023 года реальные зарплаты россиян увеличились на 7,1%.