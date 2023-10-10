Выросла на 20%: стала известна средняя зарплата жителей Набережных Челнов

Жители Набережных Челнов зарабатывают в среднем больше 65 тысяч рублей

Средняя начисленная заработная плата жителей Набережных Челнов с января по август на крупных и средних предприятиях и в организациях составила 65,3 тысячи рублей. Соответствующие данные были приведены в отчете исполнительного комитета о социально-экономических показателях города.

В прошлом году челнинцы зарабатывали заметно меньше - 54,1 тысячи рублей, что на 20,6% ниже, нежели в этом году.

В целом же по Татарстану средняя зарплата работников предприятий и организаций за аналогичный период составила 58 525,2 рубля. Реальная зарплата за это время изменилась на 12,4%.

Самые большие зарплаты у сотрудников, занятых в области информации и связи - 93 103,7 рубля. Самый же низкий доход у работников сферы образования - 26,7 тысячи рублей.