Вырос на 215 рублей: в Татарстане увеличили минимальный потребительский бюджет

В Татарстане в августе 2023 года увеличен минимальный потребительский бюджет

В Татарстане был увеличен размер минимального потребительского бюджета за второй квартал 2023 года на 215 рублей- теперь он составляет 22 020 рублей. Постановление, соответствующее данном решению было подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

В документе говорится, что стоиомость минимального потребительского бюджета в целом по РТ за II квартал 2023 года утверждается в размере 22 020 рублей.

Ранее, в мае 2023 года, был утвержден минимальный потребительский бюджет за I квартал, который составил 21 805 рублей. Тогда, если сравнивать с IV кварталом 2022-го года, он был увеличен на 663 рубля.

Напомним, что минимальный потребительский бюджет - это цена набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, который обеспечивает удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.