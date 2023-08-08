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Вырос на 215 рублей: в Татарстане увеличили минимальный потребительский бюджет

В Татарстане в августе 2023 года увеличен минимальный потребительский бюджет
Вырос на 215 рублей: в Татарстане увеличили минимальный потребительский бюджет

Яна Лашукина

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В Татарстане был увеличен размер минимального потребительского бюджета за второй квартал 2023 года на 215 рублей- теперь он составляет 22 020 рублей. Постановление, соответствующее данном решению было подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

В документе говорится, что стоиомость минимального потребительского бюджета в целом по РТ за II квартал 2023 года утверждается в размере 22 020 рублей.

Ранее, в мае 2023 года, был утвержден минимальный потребительский бюджет за I квартал, который составил 21 805 рублей. Тогда, если сравнивать с IV кварталом 2022-го года, он был увеличен на 663 рубля.

Напомним, что минимальный потребительский бюджет - это цена набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, который обеспечивает удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.

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