Выдвижение произошло по незнанию: запрещенный в служении батюшка из Куюков раскаялся и признал вину

Запрещенный в служении батюшка из Куюков попросил прощения после выдвижения в депутаты

Запрещенный в служении батюшка из Куюков Виталий Беляев покаялся и попросил прощения у митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Священнослужитель заявил, что выдвижение его кандидатуры на выборы в депутаты света Пестренического района произошло по незнанию, передает «БИЗНЕС Online».

Напомним, что митрополит Кирилл на прошлой неделе издал указ, согласно которому иерею Виталию запрещается служба в статусе священнослужителя. Помимо того, ему запретили преподавать благословение и носить наперсный крест. В пресс-службе Казанской епархии тогда пояснили, что причиной запрета стало выдвижение священника в депутаты совета Пестречинского сельского поселения Пестречинского района РТ IV созыва по одномандатному избирательному округу №13. Такой поступок противоречит внутренним церковным правилам.

Сам иерей Виталий написал заявление о снятии своей кандидатуры в тот же день, как вышел указ митрополита. С его слов выдвижение произошло лишь по незнанию. Священник также написал письмо в адрес владыки Кирилла, в котором просил прощения. Он полностью признал свою вину и раскаялся.

Запрещающий указ владыки Кирилла действует до того, как будет собрана епархиальная дисциплинарная комиссия, которая рассмотрит вопрос деятельности священнослужителя и вынесет окончательное решение.