Новости Татарстана
· Полина Модестова

Выдвижение произошло по незнанию: запрещенный в служении батюшка из Куюков раскаялся и признал вину

Запрещенный в служении батюшка из Куюков попросил прощения после выдвижения в депутаты
Выдвижение произошло по незнанию: запрещенный в служении батюшка из Куюков раскаялся и признал вину

pixabay

Подписаться в Telegram

Запрещенный в служении батюшка из Куюков Виталий Беляев покаялся и попросил прощения у митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Священнослужитель заявил, что выдвижение его кандидатуры на выборы в депутаты света Пестренического района произошло по незнанию, передает «БИЗНЕС Online».

Напомним, что митрополит Кирилл на прошлой неделе издал указ, согласно которому иерею Виталию запрещается служба в статусе священнослужителя. Помимо того, ему запретили преподавать благословение и носить наперсный крест. В пресс-службе Казанской епархии тогда пояснили, что причиной запрета стало выдвижение священника в депутаты совета Пестречинского сельского поселения Пестречинского района РТ IV созыва по одномандатному избирательному округу №13. Такой поступок противоречит внутренним церковным правилам.

Сам иерей Виталий написал заявление о снятии своей кандидатуры в тот же день, как вышел указ митрополита. С его слов выдвижение произошло лишь по незнанию. Священник также написал письмо в адрес владыки Кирилла, в котором просил прощения. Он полностью признал свою вину и раскаялся.

Запрещающий указ владыки Кирилла действует до того, как будет собрана епархиальная дисциплинарная комиссия, которая рассмотрит вопрос деятельности священнослужителя и вынесет окончательное решение.

Следующая новость ↓

Популярное

Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет
Интересное в Казани
18 часов назад

Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет

Лонгриды

17 часов назад

«Только после трагедии появилась охрана»: очередной шутинг произошел в школе РТ

Гид по скидкам Казани

день назад

Культовые и популярные, камерные и уютные — заведения Казани, где вы получите море эмоций

обработка от тараканов в москве тараканы травить служба

Новости Татарстана

час назад

Попросили прокомментировать: министр культуры РТ надела традиционный наряд на послание Минниханова

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Дачный сезон с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?

шуба в аренду в Екатеринбурге

Лонгриды

день назад

Элитная квартира в Турции и другие богатства: в чем подозревают экс-главу Приволжского СК в Казани

Новости Татарстана

день назад

Поручил подготовить все к старту: в Татарстане начинается отопительный сезон

Лонгриды

день назад

Импортозамещение по-татарски: от Колы из Китая и Ирана до Хрутки вместо Nesquik

Новости Казани

17 часов назад

Выстрелил прямо в лицо: в школе под Казанью произошла стрельба из «самострела»

Новости Казани

17 часов назад

Мог бы отпраздновать юбилей: в Казани пройдет концерт, посвященный 50-летию Юрия Шатунова
Новости Татарстана
2 дня назад

Топливный апокалипсис в Татарстане: дизель вырос в цене до 75 рублей и это не предел

Топливный апокалипсис в Татарстане: дизель вырос в цене до 75 рублей и это не предел

Важное в РТ

25 минут назад

Банки расширяют программы кредитования китайских автомобилей

Интересное в Казани

18 часов назад

Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет

Спортивные новости Казани

час назад

Контракт на четыре года: «Рубин» объявил о переходе сербского полузащитника Николы Чумича

Новости Казани

час назад

Огонь затронул лишь современные элементы: стало известно, когда будет восстановлен погоревший Алафузовский театр
Возведут в Адмиралтейской слободе: макет Соборной мечети Казани одержал победу в Architizer Vision Awards
Новости Казани
58 секунд назад

Возведут в Адмиралтейской слободе: макет Соборной мечети Казани одержал победу в Architizer Vision Awards

Важное в РТ

час назад

Как билайн бизнес всего за две недели создал сеть для 245 магазинов

Спортивные новости Казани

час назад

«Новичков много не бывает!»: «Рубин» заключил контракты с 5 игроками

Новости Татарстана

2 часа назад

На детей слишком большая нагрузка: в РТ министр образования выступил против пятидневки в школах
Выдвижение произошло по незнанию: запрещенный в служении батюшка из Куюков раскаялся и признал вину
Новости Татарстана
час назад

Выдвижение произошло по незнанию: запрещенный в служении батюшка из Куюков раскаялся и признал вину