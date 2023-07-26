Выделят еще более 570 млн рублей: в Челнах продолжают строительство перехода через реку

На строительство моста через Челнинку выделят еще более 570 млн рублей

В Набережных Челнах на продолжение Московского проспекта до улицы Зади Такташа будет направлено еще 570 миллионов рублей. На сайте госзакупок был опубликован соответствующий тендер.

Согласно техническому заданию, средства будут выделены на переход через реку Челна. Подрядчик должен будет провести рекультивацию земель, построить дорогу, мостовой переход, разворотное кольцо. устроить ливневки и локальные очистные сооружения, а также провести обследование и испытание объекта, после чего - пуско-наладочные работы. Все работы должны быть завершены до 31 марта 2024 года.