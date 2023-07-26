Новости Татарстана
· Полина Модестова

Выделят еще более 570 млн рублей: в Челнах продолжают строительство перехода через реку

На строительство моста через Челнинку выделят еще более 570 млн рублей
Выделят еще более 570 млн рублей: в Челнах продолжают строительство перехода через реку

Яна Лаушкина

Подписаться в Telegram

В Набережных Челнах на продолжение Московского проспекта до улицы Зади Такташа будет направлено еще 570 миллионов рублей. На сайте госзакупок был опубликован соответствующий тендер.

Согласно техническому заданию, средства будут выделены на переход через реку Челна. Подрядчик должен будет провести рекультивацию земель, построить дорогу, мостовой переход, разворотное кольцо. устроить ливневки и локальные очистные сооружения, а также провести обследование и испытание объекта, после чего - пуско-наладочные работы. Все работы должны быть завершены до 31 марта 2024 года.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Аномальные дожди, затопившие Москву, могут добраться до Татарстана? В Гидрометцентре рассказали к чему готовиться

Интересное в Казани

2 часа назад

Сохраните за собой выход к воде: что делать казанцам, у которых дом стоит на берегу реки

обработка дома от короеда цена

Новости Татарстана

23 часа назад

Ни грамма молока, одна пальма: Роскачество назвало сыр, который не стоит покупать

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

ремонт смартфонов асус в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

На семь градусов выше нормы: в Татарстане в ближайшие дни воздух прогреется почти до 40 градусов

Новости Казани

день назад

Заявления уже можно подавать: открылась запись на регистрацию брака в День города Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

Часть передал муляжами: в Татарстане топ-менеджер задержан за крупную взятку

Лонгриды

день назад

Бюджетников будет меньше на треть: стало известно, сколько участников СВО смогут принять вузы Казани

Новости Казани

2 часа назад

Станет аналогом IKEA: в Казани могут открыть турецкий магазин Kelebek
Новости Казани
5 часов назад

Будут приглашены команды из других стран: в Казани в 2024 году пройдут Игры БРИКС

Будут приглашены команды из других стран: в Казани в 2024 году пройдут Игры БРИКС

Важное в РТ

19 минут назад

Спортсмен из России занял третье место в турнире по гольфу

Интересное в Казани

день назад

Решение 11 проблем и продление женской молодости: PRP-терапия в гинекологии

Важное в РТ

час назад

Все больше клиентов Волго-Вятского банка открывают бизнес в сфере розничной торговли

Важное в РТ

2 часа назад

Сбер: Индекс потребительской уверенности достиг максимума за 5 лет
Будут подавать иск в суд: в Челнах разбираются с хозяевами установленных не по правилам кондиционеров
Новости Татарстана
14 минут назад

Будут подавать иск в суд: в Челнах разбираются с хозяевами установленных не по правилам кондиционеров

Важное в РТ

5 часов назад

Клиенты СберСтрахования в первом полугодии 2023 года оформили на 31% больше страховок от клещей

Новости Казани

5 часов назад

Выделили 2 миллиона: стало известно, как будут распределены средства на общественный транспорт Казани

Новости Казани

5 часов назад

Увеличились на четверть: в Казани у муниципальных служащих выросли расходы на зарплату
Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться