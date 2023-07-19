«Выявлена опасная лихорадка»: в Татарстане усилили контроль за рейсами из Египта

В Татарстане усилили контроль за рейсами из Египта с выявленной опасной лихорадкой

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщили, что в международном аэропорту «Казань» был усилен санитарно-карантинный контроль за рейсами, следующими из Египта. Отмечается, что специалисты будут в круглосуточном режиме следить за пассажирами и членами экипажа, которые прибывают в аэропорт, чтобы не допустить распространения инфекции.

Пассажиры и члены экипажа проходят бесконтактную термометрию, их осматривают, а также опрашивают на наличие признаков инфекционных заболеваний. В случае, если медики выявят симптомы, которые не исключают наличие инфекционного заболевания, ими будет проведен комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. Все заразившиеся будут изолированы и госпитализированы.