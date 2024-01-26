ВТБ улучшает условия обслуживания для клиентов-пенсионеров из «Открытия»

Клиенты-пенсионеры банка «Открытие» смогут перевести свою пенсию в ВТБ и обслуживаться с большей выгодой. Им будут доступны вклады и накопительные счета со ставкой до 16% годовых, начисления на остаток по текущему счету, бесплатная страховка от мошенников и бескомиссионные снятия наличных в устройствах любых банков.

Пенсионеры, которые ранее обслуживались в «Открытии», могут перевести пенсию на карту ВТБ – клиентам станут доступны особые условия обслуживания.

Сбережения

Для тех, кто впервые открывает накопительный счет в банке или ранее имел накопительный счет и вклад, общий баланс по которым был менее 1000 рублей за последние 90 дней, действует приветственная ставка 16% годовых с первого по третий месяц хранения средств при открытии накопительного ВТБ-Счета.

С четвергого месяца, а также с первого месяца для тех, кому приветственная ставка недоступна, по накопительному ВТБ-Счету пенсионеры смогут получить надбавку 2 п.п. годовых к базовой ставке (7%), а при совершении покупок по картам ВТБ от 10 тысяч рублей в месяц еще дополнительно 3% годовых.

Карты и безопасность

Оформление дебетовых карт и их обслуживание бесплатно.

Ежемесячно начисляется 7% годовых на остаток по текущему счету до 100 тысяч рублей.

Автоматически подключается бесплатная программа страхования от мошенников со страховой суммой 100 тысяч рублей.

Не взимается комиссия за снятие наличных в банкоматах любых банков по всей стране.

Кроме этого, все клиенты ВТБ могут оплачивать услуги ЖКХ без комиссии как в офисах ВТБ и в ВТБ Онлайн, так и картой банка в банкоматах ВТБ.

Программа лояльности

Пенсионеры могут подключиться к программе лояльности банка и, оплачивая картой покупки в супермаркетах, ресторанах, поездки в транспорте или такси, получать кешбэк 2% мультибонусами.

При переводе пенсии на карту ВТБ «Привилегия» кешбэк клиента вырастет до 3% и будет распространяться на такие категории: «Супермаркеты», «Кафе и рестораны», «Одежда и обувь».

Сотовая связь

Клиенты, которые переводят пенсию в ВТБ с 8 ноября 2023 по 31 марта 2024 года, могут получить скидку до 50% на сотовую связь от оператора ВТБ Мобайл.

Для перевода пенсии в ВТБ достаточно обратиться в любое отделение «Открытия» и оформить заявление, для этого понадобятся паспорт и СНИЛС.

«В 2023 году ВТБ активно развивал предложения для пенсионеров, поэтому сегодня им доступны наиболее выгодные условия обслуживания. По итогам прошлого года группа ВТБ предоставила финансовые услуги более чем 3 млн россиян старшего возраста, из которых свыше 1,5 млн получают пенсию именно в наш банк. Рассчитываем, что клиенты «Открытия» при переходе в ВТБ смогут сравнить текущие на рынке предложения и выбрать наиболее выгодное для своего обслуживания – в ВТБ. Кроме того, если кто-то из клиентов пока не получает пенсию в своем банке, но заинтересован в более выгодных условиях, они также могут оформить заявление на перевод пенсии и воспользоваться нашими специальными предложениями при ее переводе в ВТБ», – прокомментировала начальник управления «Старшее поколение» ВТБ Анна Нестерова.

«Ключевая задача интеграции – сформировать индивидуальное и наиболее интересное предложение продуктов и сервисов ВТБ для каждого клиента «Открытия» и сделать для наших клиентов процесс перехода в ВТБ максимально простым и удобным. В конце прошлого года мы успешно провели для старшего поколения пилотный проект в ряде городов Поволжья, Урала и Центральной России, и по его итогам каждый второй пенсионер, который пришел в наш офис в рамках акции, подал заявку на перевод своей пенсии в ВТБ», – отметил руководитель по работе с клиентской базой и программой лояльности банка «Открытие» Сергей Исаев.

В конце 2023 года под брендом ВТБ начали работать первые пять офисов в разных регионах России. Всего в 2024 году под единым брендом объединятся более 250 точек «Открытия». Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.