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ВТБ и Аэрофлот запустили совместную карту

С 1 июля клиенты ВТБ могут оформить совместную с Аэрофлотом карту платежной системы «Мир».

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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С 1 июля клиенты ВТБ могут оформить совместную с Аэрофлотом карту платежной системы «Мир». За все покупки по ней начисляются мили программы «Аэрофлот Бонус». По оценке банка, новая карта станет одним из драйверов роста транзакционной активности клиентов – в 2,6 раза к концу 2026 года.

По карте «Привилегия» за каждые 90 рублей начисляется 3 мили, по карте «Прайм» – 4 мили за каждые 100 рублей. Каждый месяц клиентам доступно безлимитное количество миль. Их можно использовать на покупку билетов, повышение класса обслуживания или на товары и услуги партнеров программы «Аэрофлот Бонус». Начисление происходит ежемесячно, отслеживать статус можно в личном кабинете программы. Возможность копить мили есть и у держателей дополнительных карт, они будут зачислены на счет «Аэрофлот Бонус» владельца основной карты.

Также владельцам карты ВТБ-Аэрофлот ежемесячно доступны посещения бизнес-залов и кешбэк 7% в ряде премиальных ресторанных групп.

«Запуск совместной карты ВТБ и Аэрофлота – важная веха в трансформации программы лояльности банка. Мы стремимся регулярно адаптировать сервисы и предложения, чтобы предоставлять наиболее релевантные привилегии. Среди состоятельных клиентов востребованы путешествия и деловые поездки, уверен, благодаря новой кобрендинговой карте и кешбэку милями «Аэрофлот Бонус», они станут еще комфортнее», – заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Заказать именные карты можно в офисах или у персонального менеджера с доставкой курьером или в отделения банка.

«Мы рады, что к нашей программе лояльности присоединился один из крупнейших российских банков – ВТБ. Сотрудничество позволит предложить пассажирам еще больше возможностей для накопления миль «Аэрофлот Бонус» и новых авиапутешествий. Уверен, что совместные усилия авиакомпании и банка помогут предоставить высокий уровень комфорта и сервиса существующим клиентам и одновременно привлечь новых участников программы», – отметил директор департамента «Аэрофлот-Бонус» ПАО «Аэрофлот» Алексей Горбань.

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