В Татарстане проведут эксперимент по внедрению беспилотников в АПК

Республика Татарстан оказалась в списке регионов, в которых будут проводить эксперимент по внедрению сельскохозяйственных беспилотников. На время эксперимента в регионе будет введен особый режим. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Как сообщает «РИА Новости», эксперимент будет проходить в 12 регионах. Помимо Татарстана участие в нем примут Ставропольский и Алтайский край, Волгоградская, Липецкая, Астраханская, Воронежская, Новосибирская, Тамбовская, Нижегородская, Саратовская и Ульяновской области.

Во время проведения эксперимента на этих территориях будут действовать особые условия регулирования - экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных систем. Как указано в документе, эксперимент позволит апробировать упрощенный правовой режим для массового использования беспилотной авиации в агропромышленном комплексе.