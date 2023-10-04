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Вручил медаль «За доблестный труд»: глава РТ встретился с ректором Университета Иннополиса

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с ректором Университета Иннополиса
Вручил медаль «За доблестный труд»: глава РТ встретился с ректором Университета Иннополиса

Пресс-служба Раиса РТ

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Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с ректором Университета Иннополис Александром Тормасовым. Во встрече также принимал участие заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития Университета Иннополис, а также повышение уровня подготовки IT-специалистов.

Рустам Минниханов вручи Александру Тормасову медаль «За доблестный труд». Такая награда была ему присуждена за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность.

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