Вручил медаль «За доблестный труд»: глава РТ встретился с ректором Университета Иннополиса

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с ректором Университета Иннополиса

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с ректором Университета Иннополис Александром Тормасовым. Во встрече также принимал участие заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития Университета Иннополис, а также повышение уровня подготовки IT-специалистов.

Рустам Минниханов вручи Александру Тормасову медаль «За доблестный труд». Такая награда была ему присуждена за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность.