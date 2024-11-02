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Возбуждено дело на главу татарстанской компании за неуплату 67 миллионов рублей

Максимальное наказание - лишение свободы до 5 лет

pixabay.com

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Руководитель организации «Смарт Строй» в течение 3 лет вносил фейковые сведения в налоговые декларации и во многие другие документы.

Работники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Республике Татарстан сообщили, что он осознанно уклонялся от уплаты налога на НДС и налога на прибыль в размере 67 млн рублей.

Специалисты рассказали, что было заведено уголовное дело за уклонение от уплаты денег. Максимальное наказание - лишение свободы до 5 лет.

Ранее мы писали о том, что в регионе под суд пойдет руководитель спортшколы в с. Новошешминск. Местную жительницу обвинили в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Об этом рассказали в Следственном комитете по Республике Татарстан.

На директора было заведено уголовное дело, оно уже направлено в суд.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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