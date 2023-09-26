Новости Татарстана
· Полина Модестова

Вопрос на стадии изучения: в школах Татарстана прокомментировали закупку беспилотников

В Татарстане рассказали о закупке школами оборудования для беспилотников
Вопрос на стадии изучения: в школах Татарстана прокомментировали закупку беспилотников

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

В школах России приступили с массовой закупки оборудования для проектирования беспилотников. Соответствующие тендеры стали появляться на сайте госзакупок. В Татарстане же этот вопрос еще находится на стадии изучения, сообщает «БИЗНЕС Online».

Внимание за массовую закупку оборудования для проектирования дронов обратил телеграм-канал Mash. Авторы утверждали, что оно будет использоваться на уроках ОБЖ, где теперь будут преподавать «основ применения БПЛА».

К примеру, МАОУ «СШ "Земля родная» в Новом Уренгой готовы потратить 7,5 миллиона рублей на такое оборудование. В Санкт-Петербурга школа №475 на те же цели выделит 878 тысяч рублей.

В пресс-службе минобрнауки Татарстана же заявил, что в республике сформирована сеть авиастроительных классов и школ, вошедших в состав проекта «Инженерная республика». Вопрос приобретения дополнительного оборудования, в том числе для проектирования беспилотников, сейчас находится на стадии изучения.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

21 час назад

Стало известно самое востребованное имя для новорожденного за 120 лет

Спортивные новости Казани

день назад

Отметились четыре игрока ХК «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

уничтожение грызунов в москве

Новости Казани

12 часов назад

Цена снизится, когда упадет срос: жители Казани в шоке от цена на такси

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Культовые и популярные, камерные и уютные — заведения Казани, где вы получите море эмоций

шеллак покрытие ногтей в Москве

Спортивные новости Казани

3 часа назад

Результат был ожидаемым: Андрей Фёдоров прокомментировал победу «Рубина»

Новости Татарстана

день назад

Работникам КАМАЗа вручили государственные награды

Новости Татарстана

день назад

Загрузка превысила 90%: из Казани были запущены авиаперелеты за рубеж

Новости Татарстана

12 часов назад

«И снова великая Аврора!»: в Татарстане вновь видели северное сияние
Лонгриды
день назад

В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь

В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь

Важное в РТ

53 минуты назад

ВТБ: мошенники предлагают застраховать или отремонтировать смартфон клиента

Новости Татарстана

час назад

Вопрос на стадии изучения: в школах Татарстана прокомментировали закупку беспилотников

Новости Татарстана

3 часа назад

Раскупают больше других: стало известно, какой из городов Татарстана самый пьющий

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстан заинтересован в опыте Казахстана: Минниханов провел встречу с Касым-Жомартом Токаевым
Можно с попутчиком: казанцы рассказали, как они экономят на такси по городу
Новости Казани
38 минут назад

Можно с попутчиком: казанцы рассказали, как они экономят на такси по городу

Новости Казани

13 часов назад

802 водителя привлечены к ответственности: в Казани на Файзи сбили трехлетнего ребенка

Новости Казани

15 часов назад

Команды сформируются от каждого района: в Казани откроют «Игры долголетия»

Новости Татарстана

15 часов назад

Должны показывать на собственном примере: в РТ десятки предприятий приняли участие в «Кроссе корпораций»
18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани