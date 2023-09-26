Вопрос на стадии изучения: в школах Татарстана прокомментировали закупку беспилотников

В Татарстане рассказали о закупке школами оборудования для беспилотников

В школах России приступили с массовой закупки оборудования для проектирования беспилотников. Соответствующие тендеры стали появляться на сайте госзакупок. В Татарстане же этот вопрос еще находится на стадии изучения, сообщает «БИЗНЕС Online».

Внимание за массовую закупку оборудования для проектирования дронов обратил телеграм-канал Mash. Авторы утверждали, что оно будет использоваться на уроках ОБЖ, где теперь будут преподавать «основ применения БПЛА».

К примеру, МАОУ «СШ "Земля родная» в Новом Уренгой готовы потратить 7,5 миллиона рублей на такое оборудование. В Санкт-Петербурга школа №475 на те же цели выделит 878 тысяч рублей.

В пресс-службе минобрнауки Татарстана же заявил, что в республике сформирована сеть авиастроительных классов и школ, вошедших в состав проекта «Инженерная республика». Вопрос приобретения дополнительного оборудования, в том числе для проектирования беспилотников, сейчас находится на стадии изучения.