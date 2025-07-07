Волонтеры заботятся о природе Голубых озер Татарстана

В Казанском Кремле состоялась первая встреча волонтеров, которые будут заботиться о природе заказника Голубые озера. В мероприятии приняли участие 28 человек: студенты, экскурсоводы, местные жители и другие неравнодушные к экологии люди. Возраст участников варьировался от 18 до 73 лет.

Организатором встречи стал Институт развития городов Татарстана. Участников познакомили с историей заказника, правилами работы волонтеров и целями сообщества.

Хранители — это добровольцы, которые будут заниматься уборкой территории, мониторингом экосистемы, проведением образовательных мероприятий и другими инициативами, направленными на защиту природного комплекса. Координировать их деятельность будут профильные государственные учреждения и научные организации.

Экспертную поддержку волонтерам оказывают Министерство экологии, Министерство лесного хозяйства, Госкомитет по биоресурсам, КФУ, Институт экологии РТ и дирекция парков Казани. Вся работа будет координироваться Дирекцией по природным территориям Института развития городов Татарстана.

Главная цель проекта — не только улучшение состояния территории, но и формирование сознательного отношения к природе, отметила директор института Наиля Зиннатуллина. Она подчеркнула, что раньше на озерах наблюдалось потребительское отношение, но теперь все больше людей готовы участвовать в охране природы.

Проект также является частью туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана» и заимствует опыт работы с сообществом Хранителей Волжской тропы, рассказала заместитель директора института Оксана Саргина. Она добавила, что цель — объединить тех, кто хочет приносить пользу.

Для участников создан информационный чат, где можно получить информацию, задать вопросы и узнать задания. Самые активные волонтеры получат специальные паспорта Хранителя с различными статусами, что поможет создать систему мотивации и роста.

Хранители будут распределяться по направлениям в зависимости от интересов и навыков. Некоторые займутся экологическим мониторингом, другие — просветительской деятельностью или ремонтом инфраструктуры.

Участница инициативы, Александра Сигачева, отметила, что ей нравится быть на природе и общаться с единомышленниками.

Для волонтеров предусмотрены бонусы, включая бесплатный доступ к территории заказника, участие в мероприятиях и скидки от партнеров.

Как подчеркнула Лилия Якупова, заместитель директора Дирекции парков Казани, люди стремятся объединяться и делать добрые дела, а работа с экспертами поможет им развиваться. Дарья Толовенкова, эксперт Минстроя РФ, добавила, что активисты, любящие свою землю, могут стать движущей силой перемен.

Создание сообщества Хранителей — это продолжение работы по благоустройству Голубых озер в рамках проекта «Зеркала Татарстана». Цель — минимизировать негативное воздействие человека и обеспечить устойчивое будущее уникальной природной зоны.

Источник: Татар-информ