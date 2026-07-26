Банки обяжут раскрывать тарифы на переводы с сентября 2027 года

Президент подписал закон, который заставит кредитные организации публиковать полную информацию о стоимости денежных переводов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Новые правила коснутся операций через Систему быстрых платежей и электронные средства оплаты. Банки должны будут подробно указывать все комиссии и сборы, взимаемые при переводах, а также разместить эту информацию на сайтах, в офисах и местах оказания услуг.

У финансовых институтов есть больше года, чтобы подготовить инфраструктуру и привести внутренние регламенты в соответствие с требованиями. Регулятор ожидает, что мера повысит финансовую грамотность граждан и снизит число скрытых комиссий.