Экономика

Банки обяжут раскрывать тарифы на переводы с сентября 2027 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Президент подписал закон, обязывающий банки рас...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Президент подписал закон, который заставит кредитные организации публиковать полную информацию о стоимости денежных переводов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Новые правила коснутся операций через Систему быстрых платежей и электронные средства оплаты. Банки должны будут подробно указывать все комиссии и сборы, взимаемые при переводах, а также разместить эту информацию на сайтах, в офисах и местах оказания услуг.

У финансовых институтов есть больше года, чтобы подготовить инфраструктуру и привести внутренние регламенты в соответствие с требованиями. Регулятор ожидает, что мера повысит финансовую грамотность граждан и снизит число скрытых комиссий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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