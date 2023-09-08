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· Полина Модестова

«Внес значительный вклад»: в Татарстане ушел из жизни экс-министр промышленности и торговли

В сентябре 2023 года скончался экс-министр промышленности и торговли РТ Ильдар Тимиргазеев
«Внес значительный вклад»: в Татарстане ушел из жизни экс-министр промышленности и торговли

pixabay

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В Министерстве промышленности и торговли Татарстана накануне, 7 сентября, сообщили о смерти бывшего министра торговли и потребительских услуг РТ Ильдара Завдатовича Тимиргазеева.

Мужчина приступил к трудовой деятельности в 1974 году. Тогда он был товароведом оптовой базы РОСХОЗТОРГ. Позже, в 1981 году, он стал заместителем директора КАЗГОРБЫТКОМБИНАТА.

Министром торговли и потребительских услуг РТ Ильдар Тимиргазеев был назначен в июле 1997 года. Еще через два года, в 1999 году. он стал руководителем Управления государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по Татарстану Министерства развития и торговли РФ. Ильдар Завдатович внес значительный вклад в развитие торговли сектора Татарстана, отмечают в ведомстве.

Редакция «PROKAZAN» выражает искренние соболезнования родным и близким Ильдара Завдатовича.

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