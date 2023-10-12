Вмещает больше сотни машин: в Нижнекамске появилась многоуровневая парковка

В Нижнекамске построили многоуровневую парковку на улице Баки Урманче

В Нижнекамске на улице баки Урманче было возведено новое административное здание. Инспекция государственного строительного надзора Татарстана выдала заключение о соответствии требованиями проектной документации объекту «Административное здание с многоуровневой парковкой» на Баки Урманче. На днях здесь также завершилась и итоговая проверка, проведенная специалистам Госстройнадзора РТ. Объект полностью готов к вводу в эксплуатацию.

Здание состоит из пяти этажей. На первом расположены нежилые помещения, помещение уборочного инвентаря, пост охраны, санузел, электрощитовая, а также индивидуальные тепловой пункт.

Со второй по пятым этаж расположилась открытая автомобильная стоянка. Заезд на нее осуществляется по наклонной рампе. Вместимость парковки - 167 мест.