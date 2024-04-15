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Власти Татарстана попросили обеспечить всем регионам закупку лекарств от редких болезней

Татарстан попросил обеспечить регионам РФ закупку лекарств от редких болезней
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Госсовет Республики Татарстан призвал обеспечить всем субъектам закупку лекарств от редких болезней. С этим регион обратился в Конституционный суд, пишет издание «Ведомости».

В Татарстане уверены, что покупка таких лекарств за счет бюджета региона неэффективно. Регион считает, что большое число пациентов не могут получить все необходимые препараты. Об этом можно судить по росту судебных дел.

Власти республики попросили скорректировать законодательство. Они предлагают, чтобы обязанность по обеспечению лекарственными средствами от редких болезней будет возложена именно на федеральный бюджет.

Депутаты подчеркнули, что задача обеспечения людей лекарствами остается невыполнимой для многих регионов России и поэтому просит от государства мер по ее разрешению.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане ввели новую меру поддержки многодетным за 389 млн.

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