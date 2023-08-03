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· Полина Модестова

Виновников привлекут к ответственности: в Казани разбили стекло инсталляции «Речные ворота»

Вандалы разбили стекло на инсталляции «Речные ворота» в Казани 2 августа
Виновников привлекут к ответственности: в Казани разбили стекло инсталляции «Речные ворота»

пресс-служба проекта «Стратегия развития Казанки»

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В мэрии Казани сообщили о вандалах, которые разбили стекло на инсталляции «Речные ворота», которая располагается на набережной реки Казанки. Происшествие случилось ночью 2 августа.

Напомним, что «Речные ворота» - это звуковые инсталляции, при помощи которых туристы могут узнать легенды и истории Казани. Они были установлены в 2021 году.

На данный момент правоохранители ищут злоумышленников. Виновник акта вандализма будет привлечен к административной ответственности. Все, кто видел что-нибудь, могут сообщить показания по номеру+7(843)239-44-33.

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