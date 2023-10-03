Ветераны - это «золотой актив»: в РТ вручил ряд наград ветеранам государственной службы

Глава Татарстана Минниханов назвал ветеранов госслужбы «золотым активом»

Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил ряд наград ветеранам государственной службы республики. Встреча состоялась в казанской Ратуше и была приурочена к Международному дню пожилого человека.

Раис республики заяви, что ветераны - это «золотой актив». Он пожелал всем крепкого здоровья и выразил им благодарность за гражданскую позицию, которая «всегда важная для республики».

В торжественном мероприятии участие принимали первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, глава администрации раиса Асгат Сафаров и представители общественных ветеранский организаций.