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Вернутся, когда будет снег: в Челнах приступили к съемках драмы «Город Брежнев»

В Челнах в сентябре 2023 года начались съемки исторической драмы «Город Брежнев»
Вернутся, когда будет снег: в Челнах приступили к съемках драмы «Город Брежнев»

Екатерина Ряполова

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В Набережных Челнах «Триикс Медиа» приступили к трехдневным съемках для многосерийного фильма «Город Брежнев». В первый день группа отсняла массовые драки между молодежными группировками на улице Команды «Камаз-Мастер», а после отравиласьсь в ДК «КАМАЗ», сообщает «БИЗНЕС Online».

Ассистент режиссера по второму плану Елена Гуценко рассказала, что день, когда снималась драка, было очень сложным, так как она представляет собой драку «стенка на стенку». Для массовки парней отбирали в спорткомплексе «Олимпийский» и спортивной школе «Строитель».

Всего в съемках, как рассказали актеры, приняли участие больше 70 человек. Массовка из местных жителей набиралась через социальные сети. После трех дней съемок в Челнах артисты отправятся в Санкт-Петербург, а вернутся в Челны вновь лишь в ноябре-декабре, когда будет снег.

Восьмисерийный фильм «Город Брежнев» был снят по мотивам одноименного романа Шамиля Идиатуллина. Действие картины развернется в 1983 году.

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