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«Вернется 30-градусная жара»: в Татарстан идет знойное лето

В Татарстан 26 июля вернется 30-градусная жара
«Вернется 30-градусная жара»: в Татарстан идет знойное лето

Екатерина Кузьминых

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В ближайшие дни на территории Татарстана вновь установиться жаркая погода - столбики термометров поднимутся до 30 градусов, что следует из данных, опубликованных Гидрометцентром.

Синоптики Татарстана отметили, что жаркая погода начнется со среды. В этот день максимальная температура может быть в 25-30 градусов. Ночью же температура опустится до 11-16 градусов.

Во второй половине недели синоптики ожидают слабый ветер. Осадков не будет лишь в пятницу и субботу, а вот в среду, четверг и воскресенье возможны дожди.

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