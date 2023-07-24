«Вернется 30-градусная жара»: в Татарстан идет знойное лето
Екатерина Кузьминых
В ближайшие дни на территории Татарстана вновь установиться жаркая погода - столбики термометров поднимутся до 30 градусов, что следует из данных, опубликованных Гидрометцентром.
Синоптики Татарстана отметили, что жаркая погода начнется со среды. В этот день максимальная температура может быть в 25-30 градусов. Ночью же температура опустится до 11-16 градусов.
Во второй половине недели синоптики ожидают слабый ветер. Осадков не будет лишь в пятницу и субботу, а вот в среду, четверг и воскресенье возможны дожди.