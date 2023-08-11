Важно избегать такой активности: врач Татарстана прокомментировала работ на грядках в сильную жару

Врач Татарстана высказалась о попавших в больницу с грядки пациентах

Главный внештатный кардиолог минздрава РТ Зульфия Ким рассказала, что многие пациенты сейчас поступают с обострением сердечно-сосудистых заболеваний из-за работы на грядках в жару. Она отметила, что сейчас очень важно избегать той активности, которой пожилые пациенты, страдающие от заболеваний сердечно-сосудистой системы, увлекаются.

Специалист посоветовала не выходить в жаркий период дня на улицу, избегать душных помещений, находиться в вентилируемых помещениях, а также быть осторожными с кондиционерами и не переохлаждаться. Важно и соблюдение питьевого режима - 30 мл на 1 кг массы тела, за исключением тех случаев, когда ограничения - это рекомендация врача.

Зульфия Ким напомнила, что на людей, которые страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, пагубно может влиять не только жара, но и холод. Она посоветовала всегда оставаться внимательными к артериальному давлению и самочувствию.