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В выходные в Татарстане потеплеет до +27 градусов

В ночь на субботу в Татарстане прогнозируется +9...+14 градусов

pixabay.com

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Метеорологи рассказали о погоде в Татарстане в выходные дни.

Сотрудники Гидрометцентра РТ сообщили, что в субботу 29 июня и в воскресенье 30 июня в регионе ожидается облачная погода без осадков.

В ночь на субботу в Татарстане прогнозируется +9...+14 градусов, днем потеплеет до +18…+23 градусов. Северо-восточный ветер будет достигать 18 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в РТ незначительно похолодает до +8…+13 градусов, однако уже днем 30 июня температура воздуха ожидается от +22 до +27 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Казани к 30 августа откроют детский парк и обновят Фуксовский сад. Кроме того, специалисты расширят гранитную лестницу до 3 метров. Все необходимые работы будут завершены уже ко Дню города, который пройдет в регионе 30 августа. Об этом сообщил Ильсур Метшин.

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