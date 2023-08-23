Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане запустят экологичное производства бензин класса 5 и выше

В Татарстане запустят экологичное производства бензин класса 5 и выше

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В Республике Татарстан появилась возможность запустить экологически чистое производство высококлассного бензина на базе «Татнефти» и «Таиф-НК». Руководству регионального холдинга «Татнефтехиминвест» была представлена презентация новой технологии.

Заместитель директора Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева, Константин Дементьев, подчеркнул, что только алкилбензин, который отличается выдающимися показателями во всех аспектах, соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. В России на данный момент производят около 2,1 миллиона тонн данного вида бензина ежегодно, однако планируется значительное увеличение этого объема к 2030 году.


Дементьев предложил установить опытный завод по производству алкилбензина на предприятиях «ТАИФ-НК» и «Танеко». По его словам, данное решение имеет множество преимуществ, таких как низкие затраты на оснащение и значительное снижение расходов на эксплуатацию - до трех раз по сравнению с другими технологиями.

Руководитель компании «ТАИФ», Альберт Шигабутдинов, сообщил о планах увеличения производства, в том числе и с использованием данной технологии. Окончательное решение о внедрении будет принято в течение ближайшего года.

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