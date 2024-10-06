В Татарстане за миллиард рублей реабилитируют реки Мелекеска и Нокса

В 2024 году Татарстан планирует выделить один миллиард рублей на восстановление и очистку рек Мелекес и Нокс в рамках проекта «Экологическое благополучие».

В Набережных Челнах специалисты займутся очисткой русла реки Мелекес, а в Казани проведут работы по расчистке реки Нокс и её притоков. Кроме того, средства будут использованы для строительства и реконструкции очистных сооружений и ливневых канализаций в 17 населённых пунктах.

По плану пройдут 29 мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния водных объектов. Этот проект станет продолжением национального проекта «Экология» и будет реализован до 2030 года, пишет КП-Казань.