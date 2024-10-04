Когда ждать первый снег в Татарстане?: погода на октябрь в Казани

Какой будет погода в столице Татарстана в октябре и когда доставать теплые вещи с верхней полки шкафа?

«У природы нет плохой погоды» — твердят нам с детства, но только когда у тебя замерзают ноги в летних кроссовках, дрожат руки, потому что с утра было тепло и решение не взять куртку оказалось ошибочным, хочется оспорить прогноз. Как быть готовым ко всему и знать о погоде чуточку больше? Чего ждать от октября и как одеваться, чтобы не заболеть? А для тех, кто мечтает поскорее увидеть первый снег, надеть свитер и украсить квартиру гирляндами узнали, в какой момент Татарстанцы заметят первый снег.

Поговорили с Людмилой Паршиной — метеорологом и выяснили, когда в Казани наступят холода и столицу окутают сугробы вместо полотна из ярких листьев?

Автор: Екатерина Семенова

«Погода Поволжья мало отличалась от погоды средней полосы, если только в последнее время там часто наблюдались отрицательные температуры ночью и были замечены заморозки, как и на юге Поволжья.

В средней полосе погода поменялась и пошли дожди, температура понизилась. Такие же изменения ждут Приволжский Федеральный округ, в том числе и Татарстан»

Чего ждать в первые выходные октября?

«В субботу местами ожидается небольшой дождь и усиление южного и юго-западного ветра до 6-11 м/с. Ночная температура от 2 до 7 градусов выше нуля, а днем столбики термометра поднимутся до +15-20. Эти показатели выше нормы, но не сильнее, чем в последние дни.

В воскресенье же местами может пройти небольшой дождь, ветер будет северо-западный 7-12 м/с, насчет облачной погоды: заморозки маловероятны, так как температура ночью повысится с 7 до 12 градусов, а днем температура примерно такая же, как в субботу — 12-14 градусов тепла».

Какой прогноз на начало следующей недели?

«В понедельник ветер усилится до 15 м/с, но температура существенно не изменится: ночью от 2 до 7 градусов выше нуля, а днем потеплеет — от 19 до 24 градусов»

А в целом какой будет ближайшая неделя?

«Без осадков, атмосферные фронты и циклоны будут влиять на погоду более западных областей европейской территории, пока Татарстанцы могут греться»

Каким прогнозируется октябрь?

«Жители средней полосы поделятся с Татарстаном небольшими холодами и дождями, однако позже температура все равно будет прогреваться до 24 градусов тепла.

По прогнозу Гидрометцентра России октябрь ожидается теплый, температура выше нормы в среднем на один градус».

Какими прогнозируются следующие месяцы?

«Классическими: в Татарстане зима придет по расписанию. Январь будет не холодный в пределах климатической нормы, февраль так же».

Не ожидается ли в ближайшее время первый снег в Татарстане?

«Пока что нет. В центральных областях первый снег появляется в воздухе в октябре и раньше — 30 сентября был замечен первый снег на широте Москвы, а ложится он в холодную погоду в начале ноября, но часто он не уходит в зиму, потому что она — теплая.

В Поволжье более континентальный климат, зима наступает раньше, возможно, что в конце ноября может появиться снег, но это такая субстанция, которую сложно спрогнозировать, так как она зависит от атмосферной циркуляции».

Погода на октябрь шепчет — стоит прогуляться, пока тепло! Первый снег планируется только к декабрю, ко второму месяцу осени ожидается настоящая жара днем и тепло ночью, а холодный ветер накроет Казань только ближе к ноябрю. А зима, которая достаточно близко, будет холодной, но при этом без морозов. Так что не торопитесь доставать теплые куртки с верхней полки шкафа, укутываться в свитера, ставить обогреватель или тепловую пушку рядом с постелью, параллельно натягивая вязаные носки на ноги. Самое время выгуливать пальто и куртки, наслаждаясь красотой ярко-желтых полотен из листьев, последним теплым месяцем и осенними лучами солнца.