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В Ютазинском районе Татарстана открылась 14 мечеть

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В селе Байряка Ютазинского района 5 октября прошло торжественное открытие новой мечети «Габделәхәт». Она стала второй мечетью в селе и уже четырнадцатой в районе, пишет «Татар-информ».

Строительство мечети началось 17 июня 2019 года с закладки первого камня на месте старой мечети, которая действовала с 1810 по 1929 год.

На церемонии открытия присутствовали почетные гости, в том числе глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Выступавшие выразили надежду, что новая мечеть станет важным центром обучения и духовной жизни для верующих. Церемония началась с чтения Корана, после чего муфтий рассказал о значении мечетей и вручил благодарственные письма участникам строительства. Затем состоялся намаз под руководством муфтия.

Новая мечеть имеет три этажа: на цокольном расположены учебные аудитории и столовая, на первом — молельный зал на 120 мест для мужчин, а на втором — балкон для женщин с отдельным входом. Общая площадь здания составляет 290 квадратных метров. Территория вокруг мечети благоустроена: здесь есть тротуары, газоны, парковка, детская площадка и спортивная зона. Имамом назначен Рустам хазрат Вахитов.

Открытие мечети завершилось общей молитвой и праздничным угощением, подчеркивая важность религиозных традиций и межкультурного диалога.

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