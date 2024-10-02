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ВТБ и НСПК запускают конкурс по финансовой грамотности «Финансовый Мир» для студентов педагогических вузов

Банк ВТБ и Национальная система платёжных карт ...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Банк ВТБ и Национальная система платёжных карт (НСПК) запускают федеральный конкурс по финансовой грамотности среди студентов педагогических направлений.

Цель конкурса — повысить финансовую культуру молодёжи. Изучив в ходе конкурса обучающие материалы на онлайн-платформе ВТБ Образование, будущие педагоги смогут улучшить свои знания по финансовым вопросам и подготовиться к передаче этих знаний своим ученикам. ВТБ и НСПК поделятся с участниками информацией о самых свежих тенденциях в сфере платежей, биометрии, безопасности и цифрового рубля.

ВТБ и НСПК проводят конкурс второй год подряд. В 2023 году в нём приняли участие более 500 участников из 30 вузов. Как и в прошлом году, троих победителей ждёт главный приз — поездка в Москву. А лучшие участники получат ценные подарки.

«В современном мире умение управлять личными финансами — это не просто полезный навык, а необходимость. Поэтому важно, чтобы еще в школе дети получали базовые знания о финансах, учились планировать свой бюджет и принимать взвешенные решения при покупках. Учителя играют ключевую роль в развитии навыков осознанного и ответственного финансового поведения у молодёжи. Новое поколение вступает в жизнь, и рядом должен быть партнер, который может поделиться самыми актуальными правилами жизни в ультрасовременном финансовом мире. Этот партнер – ВТБ. Присоединяйтесь к конкурсу «Финансовый мир». Повышение финансовой культуры молодежи – важный вклад в будущее процветание», – отметила заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.

«Финансовая грамотность сегодня не ограничивается умением планировать бюджет и грамотно инвестировать. Это умение ориентироваться в мире новых финансовых инструментов, которые становятся частью нашей повседневной жизни. Задача НСПК не только разрабатывать и развивать современные и инновационные платежные технологии, но и помогать людям ориентироваться в них, использовать правильно. А информация, полученная во время участия в конкурсе «Финансовый мир», поможет будущим педагогам оставаться в курсе финансовых трендов и в дальнейшем передавать эти знания своим ученикам. Ведь именно правильные финансовые привычки являются залогом ответственного финансового поведения», – подчеркнул заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт Дмитрий Бувин.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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