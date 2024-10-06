В Казани туристов не пустят в музеи Кремля в дни БРИКС

Музеи Казанского Кремля будут недоступны для посещения туристами во время саммита БРИКС. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Экскурсии будут доступны только в дни перед и после мероприятия. Запрет на поляризацию музеев с началом саммита будет введён 18 октября и продолжится до его конца. С 16 октября кафе и рестораны на территории крепости больше не принимают брони.

Ранее было объявлено, что во время саммита БРИКС жителям и гостям города будут недоступны Казанская ратуша и территория выставочного центра «Казань Экспо». На этих местах пройдут основные мероприятия саммита. Пока нет уточнений о культурной программе на эти дни. Некоторые заведения общепита перестали принимать бронь на эти даты, но большинство кафе и ресторанов все ещё ожидают гостей.