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В Казани туристов не пустят в музеи Кремля в дни БРИКС

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Музеи Казанского Кремля будут недоступны для посещения туристами во время саммита БРИКС. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Экскурсии будут доступны только в дни перед и после мероприятия. Запрет на поляризацию музеев с началом саммита будет введён 18 октября и продолжится до его конца. С 16 октября кафе и рестораны на территории крепости больше не принимают брони.

Ранее было объявлено, что во время саммита БРИКС жителям и гостям города будут недоступны Казанская ратуша и территория выставочного центра «Казань Экспо». На этих местах пройдут основные мероприятия саммита. Пока нет уточнений о культурной программе на эти дни. Некоторые заведения общепита перестали принимать бронь на эти даты, но большинство кафе и ресторанов все ещё ожидают гостей.

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