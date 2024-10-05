Власти выделили 9 млрд на продление трассы М12 от Казани

На продление трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга власти выделили 9 миллиардов рублей. Такое распоряжение подписал глава Правительства России Михаил Мишустин.

Говорится о возведении обходов Нижнекамска и Набережных Челнов в РТ, а также некоторых населенных пунктов в Башкирии.

Помимо этого, в Татарстане ремонтируют территорию на 1138+000, 1155+300, 1161+000, 1166+710, 1061+100 и 1068+200 км.

В планах запустить движение транспорта до конца текущего года. Отремонтированные участки станут частью международного транспортного коридора «Россия», как и вся автодорога М12.

Ранее мы писали о том, что в среднем заработная плата учителей в школах при учете стимулирующих выплат и компенсаций - 51,2 тысяч рублей.

Кроме того, в текущем году 30 лучших учителей школ в Татарстане для детей с ОВЗ получили по 100 тыс. рублей.