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Власти выделили 9 млрд на продление трассы М12 от Казани

Говорится о возведении обходов Нижнекамска и На...

Яндекс.Карты/MIHAIL

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На продление трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга власти выделили 9 миллиардов рублей. Такое распоряжение подписал глава Правительства России Михаил Мишустин.

Говорится о возведении обходов Нижнекамска и Набережных Челнов в РТ, а также некоторых населенных пунктов в Башкирии.

Помимо этого, в Татарстане ремонтируют территорию на 1138+000, 1155+300, 1161+000, 1166+710, 1061+100 и 1068+200 км.

В планах запустить движение транспорта до конца текущего года. Отремонтированные участки станут частью международного транспортного коридора «Россия», как и вся автодорога М12.

Ранее мы писали о том, что в среднем заработная плата учителей в школах при учете стимулирующих выплат и компенсаций - 51,2 тысяч рублей.

Кроме того, в текущем году 30 лучших учителей школ в Татарстане для детей с ОВЗ получили по 100 тыс. рублей.

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