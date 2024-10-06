На территории Татарстана потеплеет до +23 градусов

Гидрометцентр Татарстана сообщает о потеплении на территории республики.

Ожидается, что днем 6 октября не будет дождей и температура воздуха составит максимум +17 градусов.

Утром и днем 7 октября ожидается небольшой дождь и ветер с порывами до 13 метров в секунду. Ночью на севере Татарстана будут заморозки от 0 до -2 градусов. Днем же будет тепло — от +17 до +22.

Во вторник, 8 октября, ожидается усиление ветра, но уже без заморозков по ночам, а дневная температура поднимется до +23 градусов.

Ранее стало известно, что 27-летний трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал частью сборной Татарстана.