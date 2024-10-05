В Казани около Арбитражного суда построят 100-метровый ЖК

В региональной столице Татарстана напротив жилищного комплекса «Барселона» и около здания Арбитражного суда появится 100 метровый ЖК, пишет «БИЗНЕС Online».

По информации, застройщик - компания «Баркли» из Москвы. Работы на территории уже стартовали. Эскизы проекта сейчас находятся на согласовании, но известно, что высота строения — не больше 100 метров. В скором времени проект покажут Рустаму Минниханову.

Основатель и генеральный директор АО «Баркли» - Леонид Казинец. Организация работает в столице России с 90-х годов.

Ранее мы писали о том, что в Казани к открытию готовится парк около нового здания театра имени Камала. Общественная территория появится к саммиту БРИКС.

Руководитель института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина сообщила, что одна из главных проблем - грунтовые воды, однако архитекторы справились с высоким уровнем водоема и не навредили экологической системе.